Maria Teresa Ruta a Verissimo: «Non ho fatto sesso per anni, non riuscivo a farmi toccare...». Toffanin commossa

Maria Teresa Ruta a Verissimo : «Non ho fatto sesso per anni, non riuscivo a farmi toccare...». Silvia Toffanin commossa. Oggi, la giornalista piemontese è stata ospite nel salotto di Canale 5 e si è raccontata a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

LEGGI ANCHE

Belen a Verissimo: «Santiago? Quando ha scoperto di Antonino, ha avuto una reazione inaspettata...». Toffanin scoppia in lacrime

APPROFONDIMENTI IN LOVE Belen a Verissimo: «Santiago? Quando ha scoperto di Antonino,... SENSIBILE Rocco Casalino malore a Verissimo: «Possiamo interrompere...

«I miei gentiori - spiega Maria Teresa Ruta - hanno creduto in me, sono loro che mi hanno iscritto ai concorsi di bellezza e che mi accompagnavano ai provini. Mio padre era una persona onesta, distinta. A ottant'anni ancora indossava la sua giacca rossa. Ho sofferto per due tre anni di disturbi alimentari. Sono partita bulimica. Era il carico di aspettative che c'era nei miei confronti. Ero brava a scuola, correvo per la squadra di atletica della scuola e lavoravo come modella. Mangiando, avevo cambiato taglia e non lavoravo più. Smisi anche di correre. Mi concentrai sulla scuola».

Poi Maria Teresa Ruta parla di un momento molto delicato della sua vita: «A 19 anni ho subito uno stupro. L'aggressione iniziò come un'aggressione per furto. Era il pomeriggio di Ferragosto, non c'era nessuno. Ho reagito, questo li ha incattiviti e mi hanno spinto in un portone. Mi sono ritrovata seminuda, svenuta. Ho sbagliato a non denunciare e a non dirlo ai miei genitori. Mi sono tenuta questo dolore dentro, da sola non ce la si fa. Avevo l'idea di arrivare vergine al matrimonio. Dopo l'attacco, non sono riuscita più a farmi sfiorare. Quando ho conosciuto, Amedeo Goria lui mi ha capita ed ha aspettato i miei tempi. Mi disse 'Con te farei anche un matrimonio bianco'. Poi sono arrivati Guenda e Gianamedeo. I genitori fanno degli errori per tutelare i figli. Io e Amedeo non abbiamo detto loro della separazione per sette anni e loro ci hanno chiesto 'Non meritavamo di saperlo?'».

E conclude: «Adesso sto aspettando che il mio compagno storico Roberto mi chieda di sposarlo. Il Gf Vip? Lo vince Tommaso Zorzi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA