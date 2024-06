Maria Sofia Federico zittisce gli hater: «Con il mio lavoro nel porno sto cambiando il mondo. Voi bigotti invece non fate nulla»

«Ma non volevi cambiare il mondo?», è questa la domanda che è stata posta a Maria Sofia Federico (19 anni), conosciuta per aver partecipato all'edizione del 2021 de Il Collegio e per le sue ultime proteste in pubblico per la salvaguardia dell'ambiente. Dopo un periodo di silenzio, la creator ha deciso di rispondere agli hater con un video pubblicato su TikTok, andando contro alle critiche sulle sue ultime scelte di vita.

La risposta

L'ex collegiale nell'ultimo anno è stata presa di mira sui social network dopo aver condiviso l'opportunità di entrare a far parte dell'Academy a luci rosse di Rocco Siffredi, annunciando in questo modo l'inizio della sua carriera pornografica.

Da allora, sono state diverse le persone che hanno iniziato a criticarla per la sua scelta, soprattutto perché la ragazza al programma della Rai aveva espresso il suo desiderio di «cambiare il mondo». E, dopo quella decisione, in tanti hanno messo in discussione i valori della giovane. Ma lei ha deciso di rispondere a tutte le critiche, pubblicando un breve video con il quale ha dato una scoccata agli hater.

Nel video dice: «Sono qui un anno e mezzo dopo avervi "traumatizzato" con la mia scelta. Io sto davvero cambiando il mondo, perché grazie al mio lavoro sto donando tanti soldi ai rifugi per animali e ad altre cause sociali. Mentre voi bigotti non state facendo nulla di utile per la collettività».