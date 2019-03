Maria Grazia Cucinotta e il sesso a 50 anni: «Più bello di prima, senza paranoie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ila 50 anni è anche più bello di prima”, apprezza i cinquant’anni, anche per via di una migliore vita di coppia: “Perché c’è più intimità, più complicità. E anche perché a 50 anni non ti fai le paranoie per una smagliatura, come a 30. Ti lasci andare e ti godi l’amore”.Nella sua intervista a “Oggi” ha parlato anche della menopausa: “È un passaggio naturale del corpo femminile, come molti altri. Anch’io quando ci sono passata - e mi è successo presto - qualche disturbo l’ho avuto. Ma sono andata da una brava dietista: mi ha suggerito di cenare presto, di eliminare gli zuccheri e in un amen è passato tutto. La mia vita è più piena di prima”.L’attrice ha una figlia, Giulia, che ha compiuto 17 anni: “A essere libera, a non curarsi di quello che pensano gli altri. A lavorare sodo per raggiungere quello che vuole. E a non vergognarsi del suo corpo e di come cambia, mai... Se volesse andare via di casa? E che le dico? Io a 18 anni ero già con le valigie in mano... Mi mancherà, ma io non ho mai vissuto solo per fare la mamma. E poi non farei mai nulla per limitare la sua libertà, piuttosto mi prendo un ansiolitico”.