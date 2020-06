Maria Elena Boschi, cena romantica a Roma con Giulio Berruti: lui è da poco tornato single

Amicizia o qualcosa in più? Cena romantica per l'ex ministro Maria Elena Boschi e l'attore Giulio Berruti, paparazzati dai fotografi di Chi durante una cena alla Taverna Trilussa di Roma. Tavolo all'aperto con candele, risate e scambio di confidenze. I due sono entrambi single, Berruti da poco ha interrotto la storia con Francesca Kirchmair, come ha recentemente annunciato a Vieni da me, e sembra godersi una serata con un'amica (o forse un nuovo amore?).

LEGGI ANCHE:

Anna Falchi: «Famosa da sempre, popolarità l'asso nella manica. E se la Lazio vince lo scudetto...»

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA