Maria De Filippi e il segreto di Stefano De Martino: «Ho detto io a Emma Marrone che era innamorato di Belen Rodriguez»

Alla fine è stata Maria De Filippi a svelare a Emma Marrone che l’allora fidanzato Stefano De Martino si era innamorato di Belen Rodriguez, allora ospite nel cast di “Amici”. Mentre Stefano e Belen si sono lasciati per la seconda volta, la conduttrice torna ai tempi lontani dell'inizio della loro storia.

L’edizione era quella del 2012 ed erano cominciate a circolare voci su una possibile liaison ancora segreta fra il ballerino e la showgirl argentina. A quel punto la conduttrice Maria De Filippi, sempre molto vicina agli alunni della sua scuola, ha preso la situazione in mano e, come confessato in un’intervista a “Gente”, prima ha indagato sulla vicenda col diretto interessato, poi si è fatta portatrice del triste messaggio per Emma: “Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: “Cosa stai combinando?”. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”.

Recentemente si è concluso con successo “Temptation Island” (dov’è sicura che antonella Elia tornerà col fidanzato Pietro Delle Piane), condotto con bravura da Filippo Bisciglia, voluto proprio da lei: “L’ho conosciuto molti anni fa al circolo del tennis. All’epoca era un giocatore di poker professionista, ma quando nacque “Temptation” mi sono fissata su di lui, non volevo un conduttore ufficiale”.

