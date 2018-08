Maria De Filippi ringrazia «Belen mi ha cambiato la vita tre anni fa»

Maria De Filippi, show al mare sul wakeboard: il video fa il giro del web

In particolare, come rivela a Fuorigioco, inserto domenicale della Gazzetta dello Sport, Maria De Filippi da tre anni a questa parte è diventata una grande patita del, tanto da portarsi un vogatore per l'attività fisica in vacanza. «Le storie di Instagram diavevano ispirato sia me che, ma poi era stato chiesto a me di imitarla in palestra. Mi aveva colpito anche la perfetta postura assunta da Belen anche mentre svolgeva le pulizie di casa» - racconta la conduttrice, volto storico di Mediaset - «Mi sono resa conto che è difficile e faticoso, iniziai facendomi seguire da un istruttore di crossfit anche se non riuscivo ad essere brava come Belen. Oggi, invece, mi alleno con un personal trainer tre o quattro volte a settimana».La svolta 'sportiva' di, 56 anni, non ha ovviamente prodotto risultati immediati: «Prima era una fatica pazzesca, ma ci ho preso gusto e alla fine, oltre a stare meglio fisicamente, sono riuscita anche a combattere l'ansia. Sono ormai tre anni che mi alleno regolarmente e sono diventata dipendente dal crossfit. Arrivo sfatta alla fine dell'allenamento, ma non mollo». L', infatti, è decisamente faticoso: mille metri di vogatore per iniziare, 30 squat, 30 addominali, 30 piegamenti sulle braccia, 10 piegamenti, 10 sollevamenti pesi da terra, 20 sollevamenti con la palla e altri 30 addominali. Per concludere l'allenamento, altri mille metri di vogatore.Oltre all'attività fisica, Maria De Filippi da qualche tempo segue anche unamolto rigorosa: solo 60 grammi di pasta una volta a settimana, niente dolci e tanto pesce e carni bianche. Il risultato finale è decisamente soddisfacente: «Il crossfit mi dà serenità. Sento che ogni volta posso chiedere un po’ di più a me stessa. È uno stimolo continuo e per farlo posso essere ovunque: non c’è l’incubo della palestra. Bastano quattro mura e pochi oggetti».