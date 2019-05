Marco Predolin lascia l'Italia: «Etichettato bestemmiatore per colpa del Grande Fratello»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Posso passare per il bestemmiatore del Grande Fratello? Ma Basta! La tv italiana ti mette un’etichetta addosso che non va più via. Allora sai che c’è, vado via io”, dopo la bestemmia con eliminazione dalè tornato sul piccolo schermo in veste di opinionista. Il mondo della tv nostrana però sembra non piacergli più e assieme alla moglie Laura ha deciso di partire per Los Angeles per realizzare il suo progetto, un programma televisivo con argomento food.Da tempo ristoratore in Sardegna, Marco ritiene che la tv sia molto cambiata negli ultimi tempi: “Non mi piace che lo spettacolo sia spettacolarizzare una bufala, non mi piace la vicenda Riccardo Fogli all'Isola dei famosi gestita male da tutti e a tutti i livelli. Quando facevo il presentatore io c'era un altro clima. (L’opinionista) Lo devo fare per portare a casa due soldi. Ma non è il mio lavoro. A volte penso: "Che strano: io sono un conduttore che partecipa in un programma di un collega o una collega" Non mi catalogate come opinionista, vi prego”.Finita la stagione farà i bagagli e partirà per la California: “Sono pronto a rinascere per la mia quarta o quinta volta. Io e Laura, finita la stagione in Sardegna, andremo a Las Angeles, pronti a ricominciare da capo con un nuovo progetto. Parleremo di food in televisione. Del resto questo oggi è il mio lavoro. Io in questa parte di spettacolo, in Italia, non ho più alcun ruolo”.