Marco Maddaloni, salta il matrimonio con Romina Giamminelli? Lui risponde

L’ultima edizione dell’isola dei Famosi ha visto vincitoreche, complice la serata di gloria ha chiesto, inginocchiato durante la diretta della finale, la mano di. I due, insieme da oltre dieci anni e con due figli, avevano già celebrato il rito civile e ora serviva il classicoin chiesa.Negli ultimi tempi però Romina si era lamentata della “distrazione” di Marco, che ai suoi occhi sembrava aver rinunciato alle nozze: “Improvvisamente è sfumato tutto – ha scritto in una lettera a “DiPiù” - hai smesso di parlarne. Sei preso da mille impegni che non hanno nulla a che vedere con il coronamento all’altare del nostro legame. Parole, Marco, soltanto parole. Io sono una donna molto religiosa e molto attaccata alle tradizioni”.Dal canto suo Marco, che aveva già pubblicato alcune storie dal suo account Instagram per far capire che le sue intenzioni non erano cambiate, e ora è intervenuto a “Pomeriggio5” per spiegare la situazione: “Da quando sono uscito dall’Isola non ci sto capendo tanto - ha sottolineato - molte persone in me hanno visto un esempio, per questo sono sui social network. Questo non vuol dire che non voglio mantenere la promessa. Forse pensa che non voglia fare davvero questo passo. Io ho dato la parola e tengo a mantenerla, però devo fissare una data. Forse ho preso la cosa sottogamba. Le ho dato carta bianca per organizzare tutto, ma devo condividere di più con lei”.