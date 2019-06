Marco Carta non teme il processo per il furto: «Non vedo l'ora»

Marco Carta non teme il processo, anzi. In occasione della presentazione del suo nuovo album, Bagagli leggeri, e del suo libro Libero di amare - a cui all'ultimo ha aggiunto un capitolo sulla vicenda del furto - il cantante ex Amici è tornato a parlare del suo arresto (poi non convalidato) per un furto di magliette alla Rinascente e al processo che dovrà affrontare a settembre per furto aggravato.



«Sono tranquillo per settembre anzi non vedo l'ora», ha detto Carta: dopo la notizia che era stato fermato, «le critiche social mi hanno fatto male» ha aggiunto il cantante. «Bisognerebbe avere un patentino per i social - ha detto -, passare un esame, Non è possibile scrivere insulti pesanti a muso duro e a cuor leggero. Io ho una bella corazza ma sono un essere umano, ero spezzato e mi sto ricongiungendo ora».

Per Carta anche i media hanno le loro colpe: «La stampa stessa - ha osservato - ha fatto dei titoli pesanti». Del furto «non ero conscio, sennò - dice alludendo al fatto che le magliette siano state trovate nella borsa della donna che lo accompagnava quel giorno - mi sarei dissociato o l'avrei impedito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA