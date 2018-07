Marco Carta e la cicatrice: «E chi se ne frega? Vuol dire che sono vivo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Qualche giorno fa Marco carta ha pubblicato una foto dal suo profilo Instagram che lo ritraeva in ospedale, facendo preoccupare i suoi fan. Il cantante vincitore di “Amici e “Sanremo” ha poi rassicurato i suoi follower sul suo decorso ospedaliero e successivo ritorno a casa dopo l'intervento per un'ulcera allo stomaco.Sempre dal social ha postato una sua foto che lo vede a torso nudo con una vistosa cicatrice nel centro dello stomaco con la didascalia: “E chi se ne frega? Sto qui a scrivere, vuol dire che son vivo”. A rassicuralo sono accorsi i suoi numerosi fan con commenti come “Sei sempre bellissimo, il peggio è passato”.