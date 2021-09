Marco Bocci torna a parlare della malattia che qualche anno fa l’ha costretto al ricovero d’urgenza in ospedale. Dopo delle visite infatti l’attore è venuto a sapere di essere affetto da herpes cerebrale, si è dovuto sottoposto a un’operazione e ha passato diverso tempo chiuso nella struttura sanitaria.

APPROFONDIMENTI IL PIANTO Can Yaman in lacrime, le foto della crisi di nervi dopo l'addio a...

Marco Bocci e l’incubo della malattia: «Ecco come sono cambiato»

Marco Bocci torna a raccontare quanto vissuto anni fa, quando nel 2008 si è dovuto sottoporre a un complicato intervento. L’attore a seguito di alcune analisi eseguite dopo un incidente con la sua auto, ha scoperto di avere un herpes al cervello. Il marito di Laura Chiatti ha dovuto affrontare un intervento e una lunga degenza, cambiando anche in parte il suo modo di vedere la vita: «Quando sei in salute, o credi di esserlo – ha spiegato Marco Bocci, sugli schermi Rai con “Fino all’ultimo battito”, in un'intervista al settimanale Dipiù - non ti rendi di quante cose dai per scontate, pensi più a fare progetti per il futuro che a goderti il presente. Ma dopo quello che mi è successo, dopo avere capito di non essere invincibile e avere visto la morte da vicino, ho capito come sia importante vivere giorno per giorno e godersi le piccole, grandi gioie della quotidianità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA