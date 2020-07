Una marchigiana porta in tribunale il principe Alberto di Monaco: «Ho avuta una figlia da lui, la riconosca»

ANCONA - «Ho avuto una figlia illegittima dal Principe Alberto di Monaco. Ora ha 15 anni, è ora che sappia chi è il padre biologico e che lui la riconosca». A sostenerlo una 34enne di origini brasiliane, residente nelle Marche.

La donna (che da quanto risulta sarebbe residente a Cingoli, nel Maceratese) ha citato in giudizio il Principe Alberto di Monaco per il riconoscimento della paternità della figlia, nata nel 2005. Secondo la donna la figlia sarebbe il frutto di una relazione dopo che i due si erano conosciuti in un locale in Brasile per poi partire per un viaggio di piacere in Europa. La donna avrebbe informato il principe della gravidanza, ma lui avrebbe interrotto i contatti dopo la nascita della piccola. L'atto è stato depositato questa mattina dall' avvocato Erich Grimaldi, del foro di Napoli e chiede anche un test del Dna.

