Notte di fuoco tra Maradona e Wanda Nara: indiscrezione rivelata da un'attrice

Notte di fuoco tra Diego Armando Maradona e Wanda Nara? A riportare la voce dall’Argentina ci pensa direttamente il quotidiano sudamericano La Nacion. La notizia è stata rivelata da Mirtha Legrand, attrice Argentina testimone di una notte di passione tra i due.LEGGI ANCHE Maradona ubriaco alla guida della sua auto, l'ultimo video fa il giro del mondo A quanto sembra, la bionda e l'ex calciatore avrebbero vissuto una notte di passione nella stanza vicina a quella della Legrand, impedendole di prendere sonno: «Io ero nella suite presidenziale, vicina a loro, e non si poteva dormire per il rumore. Si muovevano i mobili, non so cosa facevano. Questo racconto è vero e accadde tanti anni fa. Fui testimone uditiva dell'incontro».Dichiarazioni che hanno ovviamente fatto rumore in Argentina e alle quali è probabilmente rivolto un post Instagram della stessa Wanda Nara: «Non vivere dando spiegazioni, i tuoi amici e la tua famiglia non ne hanno bisogno e il resto della gente non è importante».