Mara Venier, ecco come sta la conduttrice di Domenica In dopo l'operazione? In rete giallo social

«Sono gonfia, è stato un intervento lungo di 7 ore» ha raccontato Mara Venier, la conduttrice di Domenica In nelle sue Instagram stories di ieri, in cui si è mostrata dolorante dopo un intervento ai denti. Secondo quanto riportato da DiLei stamane, per qualche minuto sarebbe apparso un video sulle Ig Stories Instagram della Venier in cui si vedeva la conduttrice ricoverata in un letto d'ospedale con una flebo attaccata. L'immagine, stando a quanto riportato è stata rimossa pochi minuti dopo senza alcuna spiegazione. Il video potrebbe raccontare quindi di qualche complicazione avvenuta dopo l'intervento ai denti nei giorni scorsi oppure potrebbe essere stato un video fatto durante l'intervento e messo oggi per sbaglio, ma per ora non si sa niente di più.

Quello che è certo è che nonostante l'importante intervento ai denti subito il buon umore non lascia mai la conduttrice. Ieri la regina della domenica ha passato il pomeriggio tra le coccole del nipotino e tra storie e post ha raccontato ai suoi fan il suo stato di salute. Da ieri però non si sa più nulla (a parte questa indiscrezione del giallo social) e i commenti sotto al suo video aumentano sempre di più: «Ciao Mara mi hai fatto preoccupare», «Facci sapere come stai» e ancora «L'amore della famiglia ti rimetterà in piedi».

Spriitosa, vulcanica, contagiosamente simpatica, Mara Venier è amata per questo dai suoi follower, e lei dedica ai suoi fan dei veri e propri siparietti in famiglia. Tra il marito Nicola Carraro che la riprende nei momenti meno propizi e video di lei mentre svolge i mestieri casalinghi. La Venier travolge qualsiasi cosa pubblichi.

