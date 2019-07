Nozze vip: Mara Venier, "the woman in red" per il sì del figlio Paolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mara Venier, vestito rosso per il matrimonio del figlio Paolo a Roma. In molti si chiedono chi sia lo stilista che ha disegnato l'abito che Mara Venier ha scelto per il matrimonio del figlio, Paolo Capponi. Paolo è il figlio di Mara Venier, oltre a Elisabetta Ferracini, e dello scomparso attore Pier Paolo. Paolo è nato nel 1975. Era stata la stessa Mara a raccontare in un'intervista che il rapporto con il figlio non era stato facile.Ma poi le nubi si sono diradate. «L’arrivo del mio nipotino - ha spiegato Mara - ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia. Questo piccolo è talmente bello, dolce, è una pagnottella… è arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezza e mi ha ridato il sorriso». Poi ha ammesso: «».Al matrimonio in Comune aerano tutti presenti. C’erano Mara Venier e il compagno, la bella figlia Elisabetta Ferracini con famiglia. E molti altri amici. Unico inconveniente? Il caldo che comunque no è riuscito a rovinare la festa.Mara Venier ha pubblicato sul suoalcune foto: si è presentata alcompletamente in rosso, indossando un tailleur con giacca e pantalone, prettamente estivo. La conduttrice diteneva in mano, però, un ventaglio blu, proprio a causa del caldo torrido che ha accompagnato cerimonia e festeggiamenti.