La dedica di Mara Venier a Maria De Filippi: «Grazie, mi hai teso una mano nel momento più brutto»

Ieri Domenica In si è vestita a festa e ha indossato pailettes, lustrini e i suoi "accessori" (che ormai contano piu' dell'abito) sono stati gli amici di Mara Venier. Tantissimi gli ospiti arrivati a Rai 1 ieri sera per brindare ai 30 anni del programma della domenica pomeriggio che per ieri (ma solo per ieri) è diventato Domenica In Show. La lista dei grandi artisti che avrebbero tenuto compagnia a Zia Mara per le 4 ore di diretta si sapevano già da pomeriggio ma tra questi ne mancava una, che è "apparsa" a sorpresa anche per la conduttrice.

Domenica in Show, la sorpresa di Maria De Filippi

Dopo la performance di Vincenzo De Lucia che ha imitato la moglie di Maurizio Costanzo è stata proprio questa a chiamare la sua amica Mara in diretta, ma lei non credeva fosse proprio Maria De Filippi cvhe ha deciso a quel punto di dare prova di essere realmente lei.

«Ho visto l’intervista con Renzo Arbore, hai fatto una cosa bellissima. Hai fatto una cosa che sono certa che sia venuta proprio dal profondo del cuore. Sono altrettanto certa che abbia fatto tanto bene anche a lui. Sono io, hai capito?», l'ha rassicurata così la De Filippi.

La dedica di Mara Venier

E allora Mara è crollata all'emozione:

«Maria grazie per questa telefonata, tu sai cosa mi lega a te, tu non vuoi mai che vuoi lo dica. Non piango manco per niente… Ti voglio bene perché sei una delle poche persone che mi ha teso una mano nel momento più brutto della mia vita. Grazie Maria».

Ultimo aggiornamento: 09:46

