Mara Venier, frecciatina al veleno a Cristina Parodi: «Meglio Barbara D'Urso»

Mara Venier è in grande forma. E prontissima a tornare in Rai per condurre la "sua" Domenica In, la trasmissione che le consacrò come una dei più importanti volti dell'intrattenimento della televisione italiana. E Mara, in una bella intervista di Andrea Scarpa sulle pagine de Il Messaggero, si toglie qualche sassolino dalle scarpe. E il primo sassolino, un masso più che altro, riguarda proprio Cristina Parodi, regina della Domenica Rai.Quando Scarpa gli chiede della Domanica In dello scorso anno, quella delle sorelle Parodi, il giudizio di Mara Venier è nettissimo: «Ho visto solo la prima puntata. Non tutta». E alla domanda successiva del giornalista de il Messaggero che le chiedeva se avessa cambiato canale, la risposta è lapidaria: «Si, meglio Barbara D'Urso».Mara Venier non nega che "scontrarsi" con "Carmelita" sarà durissima «Stravincerà» - profetizza - ma ha già rivoluzionato la Domenica In delle sorelle Parodi, cambiando tutto il team di autori tranne Marco Luci.Infine, l'annuncio: nel cast di Domenica In targato Mara Venier ci sarà anche Alessia Macari, la "ciociara", conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione al Grande Fratello Vip