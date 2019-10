Manuela Arcuri su Instagram il saluto alla nipotina Nicole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, nipotina di Manuela Arcuri e prima figlia di suo fratello Sergio e di Valentina Donazzolo. L'annuncio del lieto evento è stato dato su Instagram dall'attrice, che ha pubblicato una foto della piccola accompagnata da una tenera dedica. «Benvenuta amore di zia!!!» ha scritto Manuela, aggiungendo allo scatto numerosi hashtag. La notizia è stata successivamente confermata anche dal padre della bimba Sergio Arcuri, noto attore e fratello di Manuela, che ha postato su Instagram una foto che ritrae insieme la compagna e la neonata dopo il parto.«Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saresti stata l’amore delle mia via – ha scritto – oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti AMO ancora di più». Da un po' di tempo Manuela Arcuri si è allontanata dalla tv per dedicarsi alla famiglia. Dal 2010 è legata all’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco da cu ha avuto, nel 2014, il piccolo Mattia, pronto ora a coccolare la cuginetta.