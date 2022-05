Manuel Bortuzzo, Maria Monsè senza filtri: «Lulù lo ha sedotto con una crema...»

Maria Monsè senza filtri a Radio Radio. L'ex ragazza di Non è la Rai commenta la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e parla anche di altri protagonisti del Grande Fratello Vip come Jessica e Sophie Codegoni. Si toglie qualche sassolino dalla scarpa nell'intervista rilasciata a Giada Di Miceli per "Non Succederà più".

APPROFONDIMENTI IL GOSSIP Soleil, il presunto fidanzato e la confessione hot: «Ecco da...

Sulla notizia della separazione tra la principessa e il nuotatore spiega: «Io ricordo che ero in treno tornando dalla festa di compleanno di Delia Duran e Alex Belli. Ho ricevuto questa notizia. Ero stata una che l'aveva detto sin dall'inizio. In tempi non sospetti mi ero già sbilanciata esprimendo il mio concetto. Come anche Barù aveva detto, Lulù sembrava intoccabile, nessuno poteva dire nulla. Davide diceva che lei pretendeva rispetto ma non lo dava. Io con la mia esperienza ho cercato di non aver paura e ho detto quello che pensavo».

Poi entrando nel dettaglio e difendendo Bortuzzo aggiunge: «Io non ho sentito Manuel anche se avevo un ottimo rapporto con lui... Devo dire che dal vivo è ancora una bella persona, mi è dispiaciuto che c'è stato qualcuno che non ha capito nulla. Ho sentito di tutto...» Monsè ricorda che all'inizio lui non era interessato a lei: «Io ero nella casa quando c'è stato questo stravolgimento. Vorrei rinfrescare la memoria su questo episodio: tutto è cambiato quando è arrivato lo sponsor della crema anticellulite e ci hanno suggerito di mettercela. Lei è andata dritto da lui... ha cercato di insistere perché voleva che il rapporto decollasse. Gli ha chiesto di spalmargliela, sono entrati in camera e quando sono usciti lui aveva gli occhi a cuoricino... Lo ha preso sul lato intimo. Lei si avvicinava e lui correva dall'altra parte poi è cambiato. Ho detto sin dall'inizio che questa storia non poteva durare, lei l'ha forzata... L'ex ragazza era tutto l'opposto». Su Lulù in particolare spiega: «Quando ci chiamavano per i servizi lei doveva stare sempre al centro. Io stessa ho ricevuto tante brutte risposte da lei.

Poi ne ha anche sulle sorelle di Lulù e su Codegoni: «Jessica diceva che non prendeva mezzi pubblici per i tacchi ecc, ma dopo le nomination cambiava tutto e diceva che non aveva da mangiare per lei e il cagnolino. Clarissa, invece, era infastidita dal mio condividere notizie pubbliche, ma sono stata io a subire. Lei è entrata all'improvviso nel mio camerino per una diretta a mia insaputa. Noi non ci salutavamo neanche. Tu pensa che modi di fare... Anche Sophie Codegoni non si è comportata bene con me. O si baciava da una parte o dall'altra. Lei avrebbe dovuto fare la stessa fine di Clizia per una frase che ha detto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA