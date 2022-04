Manuel Bortuzzo e Lulù, amore al capolinea? L'annuncio social. Ecco cosa succede

Fan preoccupati per la storia d'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Il nuotatore ha cancellato l'album di foto con la principessa e ha lasciato Twitter. I due si sono innamorati dentro la casa del Grande Fratello Vip. Si fanno sempre più insistenti, dunque, le voci su una possibile fine della loro relazione. Teorie confermate poi dall'annuncio social dello stesso Bortuzzo che ha scritto una stories Instagram in cui annuncia ufficialmente la fine della storia d'amore tra i due: «Rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale».

La ragazza, in una recente intervista a Chi Magazine, aveva raccontato di non sentirsi proprio accettata dalla famiglia del fidanzato. Il papà di Manuel, per esempio, aveva smesso di seguirla su Instagram e il gesto non era sfuggito ai follower. Ora la situazione sembrerebbe precipitata: Manuel Bortuzzo ha deciso di cancellarsi da twitter per non essere assillato dalle fan della fatina.

Lo sportivo aveva deciso anche di eliminare un romantico album di Stories fissate sul suo profilo Instagram ufficiale. Tutte immagini che raccontavano la storia d'amore nata sotto i riflettori. Sul feed, tuttavia, restano tutti gli ultimi romantici scatti insieme a Lulù.

