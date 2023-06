Manila Nazzaro e Stefano Oradei, la prima foto ufficiale (con dedica): «Non si comanda al cuore»

Manila Nazzaro esce allo scoperto e dopo giorni di gossip mostra un bel mazzo di fiori mentre si trova in macchina con un uomo e tagga Stefano Oradei, ballerino di Ballando con le Stelle con il quale sembra avere quindi ufficialmente una relazione. Dopo la fine della sua storia con Lorenzo Amoruso, l'ex gieffina ha deciso di voltare pagina, ma non è stato semplice.

Manila ha raccontato di essere stata duramente attaccata sui social per aver lasciato il suo ex.

Ha parlato della storia con Lorenzo come di un rapporto tossico, una relazione in cui lei non si trovava più bene e dove sentiva di viaggiare a una frequenza diversa rispetto alla sua. Amoruso pare però non abbia preso bene la sua decisione e questo ha avuto anche una risonanza mediatica, portando la Nazzaro ad essere attaccata.

Dopo giorni difficili Manila si è sfogata, ha detto la sua e alla fine ha deciso di uscire allo scoperto. Da settimane infatti si parlava di una frequentazione con Oradei, ma i due avrebbero deciso di mantenere un profilo basso, anche se dai social qualcosa si intuiva. Ora Manila ha trovato la forza di far valere il suo amore, ringraziando tutte le persone che invece sono state dalla sua parte e l'hanno supportatata nella sua scelta. Nel pubblicare la storia con il mazzo di fiori, regalatole da Stefano, ha scelto le parole di Vasco Rossi: «Non si comanda al cuore, e va bene così, senza parole».