Ecco le ultime novità. Manila Nazzaro choc: «Ho scoperto su Instagram che il mio ex marito aveva un'altra famiglia». La conduttrice radiofonica, in un'intervista a Diva e Donna, ha raccontato un momento duro della sua vita.

Manila Nazzaro ha parlato dell'ex marito Francesco Cozza, ex calciatore della Reggina e del Siena e padre dei suoi figli Francesco Pio e Nicolas. La coppia si è separata nel 2017. «Ho scoperto su Instagram - ha spiegato l'ex Miss Italia - che aveva un'altra famiglia, una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all'esistenza di un'altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui»

In ogni caso, Manila Nazzaro ha tenuto i figli fuori da questa situazione: «Sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata». Oggi, Manila Nazzaro è fidanzata con l'ex calciatore Lorenzo Amoruso.



