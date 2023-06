Manila Nazzaro: «Bisogna difendersi dalla voglia di amare?». Lorenzo Amoruso non ci sta: «Rispetto»

La storia d'amore di Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso è finita, ma ai fan della coppia, la questione, sembra proprio non andare giù. Numerosi commenti, infatti, additano la showgirl di essere stata egoista e di aver scelto un uomo più giovane. Lei, con uno sfogo sui social, ha già risposto a chi la accusa di aver tradito il commentatore sportivo, ma gli hater non si fermano e Lorenzo Amoruso, tra frecciatine e commenti, rincara la dose. Vediamo insieme cosa ha detto.

«Manila io ho fatto il tifo per te in certi reality e vorrei difenderti ma sei indifendibile davvero, leggo i commenti e non c’è nessuno che ti difende, come mai?», scrivono alcuni fan di Manila Nazzaro su Instagram.

Questo è il genere di commenti che la showgirl sta ricevendo nelle ultime ore. Già negli scorsi giorni ha spiegato che c'è un limite alla diffamazione e allo sciaccalaggio e che alcune persone dovrebbero vergognarsi di scriverle commenti di questo tipo. Ma gli hater non si sono fermati: «Ci hai messo il cuore? Ma quale cuore! Tu punti ad altro» o «Sei anche una mamma, vergognati», concludono gli hater sul social.

«In che mondo siamo se bisogna difendersi dalla voglia di amare?», chiede la showgirl ai fan.

Intanto, però, Lorenzo Amoruso continua con alcune frecciatine che rincarano la dose di commenti negativi ricevuti da Manila Nazzaro: «Il rispetto è molto più di una parola. Non si pronuncia, si dimostra. Il rispetto è sincerità, coerenza e lealtà. È il saper guardare agli altri come guarderesti te stesso, esattamente allo stesso identico modo».

Nessun messaggio in difesa della ex compagna da parte del commentatore sportivo che con queste stories su Instagram sembra voglia sottolineare proprio la mancanza di rispetto ricevuta da Manila Nazzaro che oggi si gode, con un po' di difficoltà, la storia con il ballerino Stefano Oradei.