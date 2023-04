Maneskin, Ethan si taglia i capelli: nuovo look per il batterista della band romana

Skin, in fondo, era già parte del loro nome. I Maneskin danno un taglio al passato, verrebbe da dire. Sempre più proiettati verso il successo mondiale, con il “Loud Kids Tour” che sta regalando al quartetto partito da via del Corso alla conquista delle classifiche globali, Damiano e soci spiazzano i fan cambiando stile.

Il nuovo look

Non musicale, sia chiaro. Dopo Damiano David, che alla vigilia dell’uscita dell’album “Rush!” si è fatto rasare i capelli a zero, ora anche il batterista Ethan Torchio fa lo stesso. Il batterista ha mostrato per la prima volta il suo nuovo look ai fan con una serie di foto postate sui suoi canali social ufficiali e su quelli della band: addio alla lunga chioma nera che aveva sempre caratterizzato lo stile di Torchio, ora rasato.

Il post sui social

Ethan appare irriconoscibile anche alla security della band: in uno scatto ironico postato su Instagram il batterista prova ad avvicinarsi alla bassista Victoria De Angelis con il suo nuovo taglio, ma gli uomini della sicurezza non lo riconoscono e lo placcano. Chissà che ora non tocchi anche al chitarrista Thomas Raggi.