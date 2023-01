Chiara Nasti, vietato dormire: Thiago vuole già fare le ore piccole

Chiara Nasti è da poco diventata mamma e sul suo profilo Instagram posta sempre più spesso storie e dolci immagini con il suo bambino Thiago. L'influencer spesso e volentieri mostra come occuparsi di un neonato non sia affatto semplice e nonostante i molti commenti negativi che compaiono sotto i suoi post, Chiara sa cos'è meglio per il suo Thiago.

Thiago non lascia dormire Chiara

Chiara Nasti in una delle ultime storie che ha postato sul proprio profilo Instagram appare stanca e spossata e scrive: «Ah Thiago!» aggiungendo tre emoticon che ridono. L'influencer poi, inquadra il suo bambino che si guarda intorno con sguardo vigile. Nonostante Chiara abbia spiegato che Thiago è un bambino buono, ha anche precisato che a volte proprio non ne vuole sapere di dormire.

L'ultimo post di Chiara Nasti

L'ultimo post che Chiara Nasti ha postato sul proprio profilo, la ritrae in un ristorante con in braccio il suo cagnolino Twenty. Gli hater dell'influencer si sono scatenati con commenti davvero poco gradevoli: «Sei talmente ritoccata che non sembri neanche normale», «E Thiago dove lo hai lasciato?», «Ma hai sempre avuto quella bocca». Chiara non ha risposto a nessuno.