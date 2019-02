Malena, sesso con Vidal. Lui ha l'Hiv ma lei è tranquilla: «Faccio sempre i test»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di Filomena Mastromarino, detta, si parla ormai da qualche anno: da militante del Pd è passata a fare la, fulminata sulla via di. E ormai diva dell’hard affermata, ieri è stata intervistata dalla trasmissione La Zanzara su Radio 24 sullauno degli attori porno più conosciuti al mondo.Malena infatti in passato: ma a La Zanzara si dice tranquilla sulla sua salute. «Non mi sento in pericolo, ho recitato con lui a maggio 2018 quindi sono passati diversi mesi: faccio i test ogni 20 giorni come tutti, l’ultimo l’ho fatto il 18 gennaio, mi sento a posto sulla questione». L’attrice pugliese si è lasciata andare anche ad una ‘recensione’ sul collega: «È un attore fantastico, fare sesso con lui è faticoso, ha grandi dimensioni - le sue parole - Quando ho girato la scena con lui ho portato una coppia di amici a vedere il set e sono rimasti impressionati dalla sua personalità: è uno della vecchia scuola, come lui non ce ne saranno più».Quanto al sesso, lei stessa fuori dal set ne fa poco: «L’ultima scena l’ho girata a ottobre, fuori dal set faccio pochissimo sesso e sempre con la protezione. Ho due o tre ‘scopamici’: da quando faccio questo lavoro mi proteggo sempre, più di prima». Il Pd ormai è un discorso chiuso: «Non ho rinnovato la tessera, come sapete. Apprezzo Salvini per la sua politica, è l’unico che mantiene le promesse». E infine dà ragione a Valentina Nappi, che in un’intervista proprio a noi di Leggo ha detto che preferiscepiuttosto che con i politici: «Anch’io, viva gli operai».