L'incanto delle Maldive per il relax di Aurora Ramazzotti in vacanza con il papà Eros e il fidanzato Goffredo

Riposo assoluto, relax e distrazioni nei panorami più incantevolil. Aurora Ramazzotti è ancora alle Maldive con il padre Eros e il fidanzato Goffredo Cerza. Per l’invidia dei suoi follower continua a postare immagini che la ritraggono in costume in spiaggia oppure mentre gusta piatti prelibati in compagnia.

Sta anche cercando di prendere un po’ di sole, ma con tutte le precauzioni del caso vista anche la sua carnagione molto chiara. “Può darsi che mi stia abbronzando un po’”, ha scherzato nelle Stories. Poi facendo riferimento alla pelle più scura del padre ha aggiunto: “Poi mi metto vicino a mio padre e mi ricredo”.

Tra qualche giorno la 25enne rientrerà a Milano per riprendere la quotidianità, ma nel frattempo continua ad allenarsi anche in Asia. Sia lei che Goffredo sono ormai due “patiti” del fitness. Lui, dal fisico tonico e muscolosissimo, ogni tanto sponsorizza anche prodotti per restare o rimettersi in linea, sebbene il suo lavoro sia un altro (è un ingegnere elettronico).

© RIPRODUZIONE RISERVATA