Mahmood, che gaffe in Sardegna: due fan gli chiedono un selfie, a lui cade il telefono in mare

Per fortuna che Mahmood, nella vita, ha scelto di fare il cantante e non il fotografo: non avrebbe forse avuto la stessa brillante carriera, e la sua gaffe al mare la dice lunga. In vacanza in Sardegna in famiglia, il cantante e vincitore di due Festival di Sanremo si gode il relax al mare con qualche bagno nelle acque cristalline dell’isola, dopo aver raggiunto l’ennesimo record con Brividi, 100 milioni di ascolti via streaming.

APPROFONDIMENTI L'ARTISTA Angiolini infiamma il web con la foto in reggiseno: «41 gradi all'Ambra»

Shakira, ecco quante volte la tradiva Piqué: colpo di scena nel divorzio

Impossibile non essere notato dalle fan, che lo raggiungono in acqua per delle foto. Due ragazze, però, non si sarebbero mai immaginate che il loro idolo potesse in qualche modo “deluderle”. Come? Facendo cadere il loro telefono in mare. Un piccolo incidente che ha fatto spaventare lo stesso Mahmood, costretto a mettersi le mani in faccia per coprire l’espressione preoccupata e mortificata. «E adesso che ho combinato?».

Insomma non si può certo dire che i selfie siano il suo forte: e chissà se alla fine le giovani ragazze siano riuscite nell’ardua impresa di avere una foto ricordo con il loro cantante preferito. Intanto, se a qualcuno in futuro dovesse capitare di chiedere un selfie a Mahmood, meglio non dare il telefono in mano a lui.