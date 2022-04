Madonna irriconoscibile nel video di TikTok, fan spaventati: «Cosa ti succede?»

Un video su TikTok condiviso da Madonna prima dei Grammy Awards di domenica è diventato motivo di preoccupazione per i fan della cantante sconvolti dal suo aspetto. La popstar, 63 anni, compare in una clip di 15 secondi in top trasparente senza reggiseno. Zigomi e labbra sono esagaratamente gonfie. Colpa dei filtri o di qualche ritocchino in più?

Fatto sta che nel video condiviso sui social, la cantante è "irriconoscibile. Otto milioni le visualizzazioni del video, in cui l'artista si immortala mentre guarda fissa nello schermo e manda un bacio. Lunghe treccie bionde sulle spalle, fermagli tra i capelli, poco make up, il suo volto è diverso dal solito. Ad attirare l'attenzione è anche la camicia super sexy che sfoggia: una maglietta completamente trasparente che lascia ben poco all'immaginazione. In sottofondo c'è Frozen, tra le sue hit più note.

Tra i commenti, la perplessità di alcuni fan. "Cosa sta succedendo qui?", scrive qualcuno. "Sta diventando Donatella Versace", si legge ancora. E poi: "E' tutto ok?". "Per favore, fatti aiutare!' implora un altro commentatore. Madonna ha spesso pubblicato contenuti strani, a volte rischiosi. Anche i commenti negativi non sembrano infastidire l'icona. È tornata su TikTok lunedì mattina usando un nuovo filtro luminoso per un video ambientato nel suo nuovo remix Frozen.



