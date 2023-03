Madonna ha un nuovo fidanzato giovanissimo: ecco chi è Josh Popper, l'istruttore di boxe che l'ha stregata

Luisa Veronica Ciccone, in arte Madonna, non ha alcuna intenzione di arrendersi all'età che avanza. E così sui social spunta l'indizio che la vedrebbe in compagnia del suo nuovo fidanzato. Un'indiscrezione lanciata dal Daily Mail e che in poco tempo ha fatto il giro del mondo, infiammando i tanti appassionati di gossip che da anni seguono l'evolversi della vita sentimentale della popstar, ormai 64enne.

Chi è la sua nuova fiamma?

A distanza di tre giorni dalla notizia della morte di suo fratello, Madonna torna a far parlare di sé e della sua predilezione per gli uomini molto più giovani di lei. In questo caso, infatti, il suo nuovo fidanzato sarebbe Josh Popper, un istruttore di boxe di 29 anni che sul proprio profilo Instagram ha condiviso un post insieme alla sua nuova fidanzata.

Il mistero delle storie rimosse

La popstar 64enne, secondo quanto riportato dal tabloid inglese, lo avrebbe conosciuto, appunto, sul ring perché lo sportivo allena uno dei figli dell'artista nella sua palestra Bredwinners, a Nwe York. Madonna ha postato delle Stories su Instagram che poi ha rimosso, mentre nei profili social del ragazzo è presente una foto con la cantante in cui traspare molta intimità tra i due. Ma a destare sempre più dubbi sulla loto relazione sono, appunto, le due storie Instagram che la popstar ha prima condiviso su Instagram e, poi, ha deciso di cancellare. In una la popstar appare abbracciata al sacco da pugilato con la scritta: «La maggior parte delle donne viene demolita...», mentre nella seconda è in compagnia dell'aitante istruttore con la scritta: «In una cultura guidata dagli uomini». Due indizi social che sembrano lasciare pochi spazi all'imaginazione.

L'amore senza età di Madonna

L'amore per Madonna non ha età dato che la cantante esce dalla relazione con il modello Andrew Darnell, di 23 anni. Una storia d'amore durata solo cinque mesi, ma che pare Madonna non abbia del tutto chiuso dato che sui social sono rimaste tracce di loro due insieme. Prima ancora, era stata fidanzata per 3 anni con il 28enne ballerino Ahlamalik Williams e adesso nella sua vita è spuntato Josh.

Chi è Josh Popper

Di Josh Popper si conosce poco, solo che oltre ad essere istruttore di boxe ha partecipato al reality show «Summer House». Il Daily Mail ha provato a intervistare Popper, che si è trincerato dietro il famoso «no comment» non smentendo né confermando la relazione con Madonna.