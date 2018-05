Maddalena Corvaglia parla dell'ex marito: «Stiamo ritrovando nostro equilibrio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

primo ospite a Verissimo, in occasione dell'ultima puntata di questa stagione del programma. L'ex velina vive tradopo aver aperto un centro fitness con la sua cara amica Elisabetta Canalis: «Viviamo a un chilometro di distanza, siamo due zie», ammette, poi precisa «però preferisco gli italiani agli americani».Silvia Toffanin quindi parla del rapporto con l'ex marito Steff Burn, padre della figlia Jamie e le chiede oggi cosa provi. «Non amo dire tutte le dinamiche del divorzio per proteggere Jamie. Bisogna avere dignità e rispetto per i bambini che si trovano in mezzo a queste dinamiche e si trovano a soffrire», poi precisa: «Ho imparato ad incassare, ad avere pazienza e a tutelare mia figlia».Poi Maddalena confessa: «Io non volevo diventare mamma, nessuna nasce tale, ma poi lo sono diventata e sono felicissima». Silvia le chiede se desideri avere un altro bimbo: «Non ho la materia prima», risponde ridendo la Corvaglia, smentendo ogni voce su possibili flirt, «Stiamo ritrovando un nuovo equilibrio, io, Jamie e Steff. Tutti gli spostamenti, i traslochi, abbiamo bisogno di riprenderci la nostra routine».