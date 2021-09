Maddalena Corvaglia, fine delle vacanze. Ma anche l'ultima foto conquista una valanga di like

Estate piena, estate da ricordare: le vacanze in Salento sono finite, e Maddalena Corvaglia dà l'addio all'estate con un ultimo tuffo in mare che fa il pieno di like sui social. Fisico scolpito esaltato dal bikini luccicante, décolleté esplosivo e sorriso radioso: la ex velina a mollo è una vera sirena sexy.

Bellissima e come sempre super fisicata, la Corvaglia ha chiuso le vacanze al mare nel miglior modo possibile: con scatti in costume da perdere la testa. Per tutta la bella stagione ha condiviso con i follower momenti di spensieratezza in riva al mare, senza esitare a mettere a nudo le sue forme esplosive.

"Voglia di preparare le valigie come sempre scarsa", ha scritto Maddalena a corredo del suo ultimo post vacanziero. Ha trascorso l'estate divisa tra il Salento, sua terra d'origine, la Sardegna e la Corsica. Ma gli impegni di lavoro chiamano, e per lei è giunto il tempo di tornare alla quotidianità di Milano.

