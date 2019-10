Maddalena Corvaglia contro il governo: «Non fai lo scontrino? Vai in carcere. E i clandestini in albergo»

Maddalena Corvaglia se la prende con il governo Conte bis. La ex velina bionda ha pubblicato su Instagram le sue perplessità in tema di manovra economica e immigrazione. Su questo ultimo punto, la showgirl sembra avere una visione totalmente agli antipodi rispetto a quella di Elisabetta Canalis, sua amica storiaca (anche se ultimamente si parla di crisi).

La Corvaglia, in una story su Instagram, ha scritto: «Qualcosa non torna. Manovra: se non fai lo scontrino finisci in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare finisci in albergo». La sua posizione è chiara: no alla manovra economica e no alla riapertura dei porti.

Almeno in fatto di immigrazione, la posizione di Elisabetta Canalis sembra essere totalmente opposta. La velina mora, che vive a Los Angeles, ha accolto in casa sua una famiglia delle Bahamas che aveva perso tutto in seguito al tifone che ha seminato morte e distruzione sull'isola.

Ultimo aggiornamento: 13:46

