Luigi Favoloso scomparso nel nulla, il fotografo Sorge sa dov'è: «Sta bene, ecco dove si trova»

Ultimo aggiornamento: 11:43

Luigi Favoloso si troverebbe a casa di un amico. A fare chiarezza sulla misteriosa scomparsa del compagno di Nina Moric è il fotografo Maurizio Sorge ospite di “Mattino Cinque”. Sorge spiega che Luigi starebbe bene e sarebbe ospite in casa di un suo amico che affitta macchine nell'hinterland milanese o napoletano.Non si conosce il motivo per cui Favoloso abbia scelto di far perdere le sue tracce ai cari e di allontanarsi, ma delle fonti vicine ahanno confermato che non si trova in pericolo. Resta il mistero della sua sparizione, visto che da giorni non si fa sentire con Nina ma soprattutto con la madre che, preoccupata, è arrivata a fare diversi appelli e a sporgere denuncia.non nasconde di aver pensato a una trovata pubblicitaria da parte di, ma specifica di essersi preoccupato prima di tutto dell'aspetto umano, sincerandosi che Luigi non stia male o abbia gravi problemi o addirittura si trovi in pericolo. Visto che non sembra esserci nessuno di questi elementi, resta, più che il mistero adesso, il dubbio.