Luigi Favoloso senza freni contro la mamma e Nina Moric, ma la D'Urso s'infuria

Live non è la D'Urso, Luigi Favoloso senza freni contro la mamma e Nina Moric, D'Urso furiosa: «io mi inca**o». Luigi Mario Favoloso torna a Live non è la D'Urso per confrontarsi con la mamma Loredana Fiorentino, con cui non parla più. Sono tante le accuse lanciate da Favoloso, che non risparimia nemmeno Nina Moric.

«Mamma mi spieghi perchè hai fatto finta di ricevere quella mail in diretta quando io te l'ho mandata due giorni prima?», passa subito all'attacco Luigi Mario Favoloso che a Live non è la D'Urso accusa la madre di aver finto di aver ricevuto in diretta a mattino 5 una mail. «Ho sbagliato, è vero, una mamma può anche essere confusa. Avrei voluto parlarne prima con un avvocato». La D'urso sostiene Favoloso: «io al posto della Panicucci mi sarei inca**ata tantissimo».

«Io Barbara mi prendo le mie resposabilità per i primi giorni - dice Luigi Mario Favoloso rivolgendosi alla madre - ma dall'otto sera dopo che sei andata in polizia, avevi gente che ti chiamava potevi dire la verità», «Tu hai fatto la pantomima - dice la D'urso - in un programma televisivo».

​La mamma di Favoloso cerca di giustificarsi: «sono stata confusa, da alcune persone». ​«Mamma io sono accusato di cose ai fini legali molto gravi, può togliermi dall'imbarazzo almeno di queste cose. Hai fatto delle robe ... hai venduto le mie foto? Voglio solo che ti dica la verità»

​«Mi hanno confusa» - ripete la Fiorentino. La D'Urso introduce anche un servizio con le accuse di Nina Moric in particolare viene mostrata lo foto con i lividi: ​«Barbara non volevo dirlo ma queste sono foto di mini liposuzione, ha anche il segno della schiena dell'elastico, io l'ho fatta vedere a sei dottori e nessuno ha avuto il minimo dubbio. I veri giornalisti dovrebbero farlo».

​«Luigi ma per quale motivo avrei dovuto mettere in dubbio che una donna che mi manda in diretta le foto dei lividi io avrei dovuto pensare che fosse una liposuzione? Se sono stata presa - dice categorica la D'Urso - in giro da Nina Moric lo dico in diretta, faremo vedere ai dottori le foto».

