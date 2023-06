Ludovica Valli confessa: «Sesso con il mio compagno? Abbiamo due bambini piccoli...»

Ludovica Valli è conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove rivestiva il ruolo di tronista. La ragazza, allora appena 18enne, scelse di uscire dal programma con Fabio Ferrara per vivere la loro storia d'amore al di fuori degli studi televisivi. La relazione con Fabio non è durata molto, purtroppo, perché i due hanno deciso di lasciarsi dopo solo 2 mesi perché hanno capito di non essere fatti l'uno per l'altra.

La ragazza però ha ritrovato l'amore in Gianmaria Di Gregorio, imprenditore che ha base ad Ibiza.

I due fanno coppia fissa da alcuni anni e hanno avuto due figli piccoli. La prima si chiama Anastasia, due anni, mentre il nuovo arrivato si chiama Otto Edoardo e ha da poco compiuto quattro mesi. La relazione tra i due sembra andare a gonfie vele, ma l'influencer ha confessato, tramite le sue storie su Instagram che da quando hanno accolto il secondo figlio, i momenti di intimità si sono azzerati.

Ludovica Valli ha aperto un box domande nelle sue storie di Instagram e i suoi follower si sono sbizzarriti, facendole ogni tipo di domande. Una curiosità che, però, è saltata all'occhio chiedeva all'influencer se, con l'arrivo dei bambini, fosse cambiata l'intimità con il compagno. Ludovica Valli ha prima risposto con ironia dicendo che nel momento in cui ci sono due bambini per casa, l'intimità si azzera completamente. In seguito, poi, ha rivelato come la pensa: «Ora che ho due bimbi ho notato che ci sono altre priorità. Sono solo momenti di passaggio, i bambini cresceranno e diventeranno grandi. Noi torneremo alla nostra intimità. Se passano due settimane senza fare nulla, non è un problema».

Ludovica ha, poi, voluto precisare che lei e Gianmaria Di Gregorio vogliono concentrarsi sui loro figli per il momento, poi penseranno a ritrovare la loro intimità. Per adesso, semplicemente, non è una priorità.