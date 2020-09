Lucia Mascino e Filippo Timi abbracciati in piscina, il post su Instagram: «Ho voglia di te». Che c'è di vero

ANCONA - Cosa ci fa Lucia Mascino abbracciata a Filippo Timi dentro una piscina? Immersi entrambi, vestiti, sotto il pelo dell’acqua, posano in atteggiamento erotico. Molto convincente. La foto, postata su Instagram con il commento “Ho voglia di te...”, ha scatenato il gossip mediatico, una ridda di commenti, ammirati, augurali ma anche salaci. C’è chi cinguetta festoso: “Siete la coppia più bella del mondo”, come a sottoscrivere l’ufficializzazione di un connubio. «È un’immagine legata allo spettacolo», chiarisce icastica la Mascino, troppo occupata, con Filippo Timi, nelle prove di “Promenade de santè. Passeggiata di salute” di Nicolas Bedos, la produzione di Marche Teatro con cui debutta in prima nazionale alle Muse il 24 settembre per la rassegna Poker d’Assi. La regia è del marchigiano Giuseppe Piccioni, scene e luci di Lucio Diana, costumi di Stefania Cempini, musiche di Valerio Camporini Faggioni. Se di questo spettacolo si tratta, i due attori non replicheranno certo la scena della foto in una vasca sul palcoscenico. La sequenza sarà proiettata? © RIPRODUZIONE RISERVATA