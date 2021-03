Sanremo 2021, Selvaggia Lucarelli e l'appello social di Chiara Ferragni per Fedez: «Legittimo, ma inelegante»

L'appello di Ferragni ai suoi followers per dare voti a Fedez? «Legittimo ma inelegante». Parola di Selvaggia Lucarelli. «Questa cosa di mettersi a chiedere voti ai tuoi 20 milioni di followers per farlo vincere attraverso venti storie su Instagram compreso l'appello del bambini, era legittima, ma fattelo dire, inelegante. E anche tanto».

Selvaggia Lucarelli interviene così sulla polemica dell'appello di Chiara Ferragni, che ha invitato i suoi 23 milioni di followers a votare per il marito Fedez in gara a Sanremo con Francesca Michielin. «Lasciali gareggiare -scrive la Lucarelli- Lascia che Colapesce, Madame o La Rappresentante di Lista se la giochino e che la classifica non venga dopata dai tuoi appelli. Hai tutto, quelli hanno solo la musica. Ma niente, pure quella ti devi prendere. E se non ci fosse stato il talento cristallino dei Maneskin a mettere le cose a posto, con i loro fan antichi e appena conquistati ma agguerritissimi, il bello è che il festival te lo saresti preso sul serio», conclude.

