Luca Argentero papà, Cristina Marino incinta: «Volevamo aspettare per comunicarlo, ma...»

Luca Argentero diventerà papà. E’ stato l’attore a dare la notizia attraverso un post su Instagram che lo vedeva ascoltare con uno stetoscopio la pancia della fidanzata Cristina Marino incinta seguita dalla didascalia: “Io e te… diventiamo tre”. La coppia però voleva aspettare per dare l’annuncio, ma è stata in qualche modo forzata per via di una fuga di notizie.

A spiegare l’accaduto la stessa Cristina dalle storie del suo account social: “Noi siamo al settimo cielo – ha rivelato in un video - siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia, confesso che essendo un momento così intimo e delicato avremmo preferito aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile”.

I due però sono appunti venuti a sapere che alcuni giornali avevano appreso la notizia e stavano per pubblicarla. Da qui la scelta di anticiparli: “Abbiamo deciso di anticipare certi "giornaletti" che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore”.

