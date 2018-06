Lourdes, la figlia di Madonna e i peli in vista. E i fans si dividono: «È disgustosa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutta sua mamma:, la figlia della regina del pop Madonna, è la protagonista, come testimonial, della nuova linea MadeMe di Converse. La ragazza, 21 anni, nelle foto della campagna si mostra in modo decisamente fuori dai canoni tradizionali della bellezza femminile, mostrando iIl look di Lourdes già da qualche anno, come fa vedere sui social, è fuori dai canoni: e non tutti apprezzano, perché se a molte sue fans piace questo suo modo di essere indifferente alle critiche, ad altri non piace affatto, ritenendola disgustosa. In ogni caso, lei non ci pensa e va avanti: come avrebbe fatto, e ha fatto in gioventù e non solo, anche sua mamma. Buon sangue non mente.