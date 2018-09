Lory Del Santo, addio al figlio sui social: «Il tempo corre e non riusciamo a fermarlo»

di Alessia Strinati

dopo un mese di silenzio, rivolge un pensiero anche suial. La showgirl si è raccontata in un'intervista a Verissimo, ha svelato cosa è accaduto nell'ultimo mese della sua vita, facendo luce sulla terribile tragedia che l'ha colpita.Suo figlio Loren si è suicidato dopo una malattia mentale, come lei stessa precisa, un dolore immenso, che la Del Santo è stata costretta a vivere una seconda volta, dopo che il figlio Connor, anni fa, è morto tragicamente all'età di 4 anni. Dai suoi racconti si comprende il mese di silenzio sui suoi social : da fine agosto la pagina Instagram non era più stata aggiornata, ma adesso Lory è tornata con un nuovo post. Una foto di Loren, sorridente e felice in motorino insieme al compagno di lei Marco Cucolo, un'immagine di serenità e di gioia, forse quella con cui la Del Santo vuole ricordare il suo ragazzo.«Il tempo corre e noi non riusciamo a fermarlo», scrive Lory e con lei Marco, il suo compagno di vita che in questo mese ha rispettato il lutto della subrette e le è stato vicino. Un ultimo saluto, anche social, quello che la Del Santo ha voluto fare al suo Loren, pronta per cercare di andare avanti, di metabilizzare il dolore, o anche solo di imparare, ancora una volta, a conviverci.