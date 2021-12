Lory Del Santo, dieci anni con il suo toy boy: «Gli ho regalato un jeans, una t-shirt e un orologio, ma lui non mi aiuta mai a casa»

Dieci anni d'amore (o quasi) tra Lory Del Santo e Marco Cucolo, e la showgirl già pensa ai regali che farà, ma che forse non riceverà. Proprio così. Come ha confessato la stessa Loredana a Un Giorno da Pecora, su Radio1, il suo toy boy non è come gli uomini di una volta e anche i suoi vecchi amici sono a corto di idee quando si tratta di fare un regalo a una signora.

I regali di Lory Del Santo

«Una volta bastava esprimere un desiderio: passavo davanti ad una vetrina, dicevo che bello quell'orologio e me lo regalavano», ha ricordato nostalgica Lory Del Santo, secondo la quale «quelli famosi non regalano quasi mai niente». «Una volta però Eric (Clapton, ndr) mi fece una cosa molto preziosa. Un braccialetto d'oro di una marca molto famosa. Ma per averlo ho dovuto lottare, rimarcando più volte che lo avrei voluto per il mio compleanno. Lui da questo punto di vista era sordo, non ci sentiva...».

Il regalo per i dieci anni d'amore con Marco Cucolo

Non si può dire che in fatto di doni gli uomini di Lory Del Santo si siano distinti per prodigalità e anche tra i suoi amici le idee regalo sembrano scarseggiare. Quest'anno pare che la showgirl abbia ricevuto, per il momento, solo «un salame e una bottiglia di vino rosso, vi rendete conto?». Questo non impedisce però a Loredana di sbizzarrirsi quando si tratta di ricordare ricorrenze speciali, come i dieci anni d'amore con il suo fidanzato. «Col mio toy boy stiamo per festeggiare i dieci anni insieme, lui ormai ha quasi 29 anni. E gli ho fatto il regalo per l'anniversario: un jeans, una t-shirt e un orologio». «In realtà – ha chiarito la soubrette – i dieci anni insieme scadono a settembre del 2022, ma almeno così i regali si godono...».

Chissà cosa avrà pensato di regalare Marco Cucolo all'attrice. Di certo non un aiuto nei lavori domestici dato che, stando alle parole della showgirl, «non è una persona che sa fare molto: a casa l'unica cosa che fa sono preparsi 5 o 6 piadine al giorno e poco altro». Ma prendere esempio da Eric Clapton e optare per un bel braccialetto d'oro?

