Lorena Bianchetti innamorata, giornata al mare col marito Bernardo De Luca

FREGENE - “Appena abbiamo qualche ora libera ci regaliamo un caffè o un pranzo, solo noi due. E’ un po’ come tornare a fare i fidanzatini, anche se siamo sposati!”.Lorena Bianchetti, conduttrice in Rai di “A sua immagine” e il marito Bernardo De Luca, sposati da due anni e mezzo, si sono appunti regalati una giornata sul litorale romano, per un pranzo e una passeggiata col loro amico a quattro zampe. Leone.“E’ un po’ come tornare a fare i fidanzatini – ha spiegato alla rivista – E’ la nostra ricetta della felicità! Il lavoro è fondamentale per entrambi, ma la famiglia viene prima di ogni cosa”.