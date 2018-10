Lorena Bianchetti incinta a 44 anni, ecco le foto col pancione: «Subito lievitata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Pensavo che ormai non fosse destino, infatti questa gravidanza è veramente inaspettata a 44 anni”, così, conduttrice di “A sua immagine” su Rai Uno, ha annunciato di esseredel marito Bernado De Luca.Lorena è stata sorpresa da “Diva e donna” nella Capitale col pancione, le forme da mamma e col trolley nella mano, mentre attende la sua dolce metà che la viene a prendere.La Bianchetti abbraccerà a febbraio una bimba e su Instagram alcuni follower le hanno chiesto se si fosse sottoposta alla fecondazione assistita, ma lei ha prontamente risposto: “No!!! Super natural!!". Lorena ha anche sottolineato lo stupore quando ha scoperto di essere in stato interessante: “Sono al quarto mese -ha fatto sapere in un'intervista - sta procedendo tutto bene (anche se sono lievitata subito). Pensavo che ormai non fosse destino infatti questa gravidanza è veramente inaspettata a 44 anni”.