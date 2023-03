Lorella Cuccarini, il segreto della linea perfetta: «Faccio 5 pasti al giorno». Ecco la dieta della showgirl

La sua esibizione a Sanremo, sulle note dell'intramontabile "La notte vola", ha lasciato l'Italia a bocca aperta. Lorella Cuccarini, alla soglia dei 58 anni anni, ha mostrato un fisico perfetto, un look fresco e l'energia di una ragazzina. E una domanda sorge spontanea: ma come fa? Una spiegazione l'ha data lei in un'intervista concessa a "Sette": «Faccio cinque pasti al giorno, prima facevo un'alimentazione fatta di privazioni, ma è un approccio sbagliato».

La dieta di Lorella Cuccarini

Ma andiamo con ordine: tutto comincia nei primi anni Duemila con un intervento alla tiroide, dopo il quale la Cuccarini nota un cambiamento fisico. «Mi ero quasi rassegnata a questo nuovo assetto», ha raccontato. Poi qualcosa cambia: «L'anno scorso sono stata da un nutrizionista e mi ha detto che sbagliavo tutto, sbagliavo l’approccio di una alimentazione fatta di privazioni. Mi ha insegnato a fare 5 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini, senza mai saltarne uno. Mi concedo la pasta (50 grammi) o meglio ancora il riso che adoro, il pane no. Verdura, frutta, pesce. Qualche volta sgarro, ma solo qualche volta. In due mesi sono tornata 56 chili. E mi sono sentita benissimo. Da allora sto davvero in forma, mi sento piena di energia. Prendo anche integratori e non mi sono mai sentita meglio».

L'allenamento

Alimentazione, ma anche attività fisica. Lorella Cuccarini ha raccontato: «Temevo per il viso: dimagrendo ho pensato che potesse sciuparsi. Invece no. Ho cominciato poi due attività sfidanti e divertenti: calisthenics (allenamento a corpo libero che migliora la forza e la coordinazione, utilizzando solo il proprio peso corporeo come attrezzo per potenziarsi) e un allenamento metabolico (per migliorare l’apparato cardiovascolare e respiratorio). Sto bene, davvero bene. Combatto con una me dentro, che ha 30 anni, e ha ancora voglia di spaccare il mondo; e una me fuori, che ne ha 57, ed è un po’ più assennata. Il problema sono i recuperi: recuperare a questa età è un po’ più complicato».

Lorella Cuccarini si dice contenta di questo suo momento, esortando le donne a godersi il presente e non a rimpiangere il passato: «Ogni stagione della vita ha in serbo sorprese. Non ha senso fare paragoni con i 20 anni. Io posso dare ancora molto, ne sono convinta. Non capisco le donne che si guardano indietro».