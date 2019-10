Lorella Boccia racconta: «Mi hanno schiaffeggiato Poi mio marito...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lorella Boccia racconta l'aggressione a Verissimo: «Mi hanno schiaffeggiato. Poi mio marito...». La ballerina di Amici Celebrities ha raccontato a Silvia Toffanin la grande paura per l'aggressione subita da lei e suo marito, la notte tra il 3 e il 4 ottobre.Ecco le parole di Lorella Boccia:Siamo usciti dal ristorante e abbiamo incrociato due ragazzi. Ci hanno chiamato, ci siamo voltati ed è iniziato tutto. Ho pochissimi attimi di lucidità. Tendo sempre a cancellare. La paura più grande era per mio marito. Con un coltello ci hanno derubato. Avevo un ferma fedina, ma non riuscivo a toglierlo. E questa cosa a loro ha dato fastidio. Mi hanno dato uno schiaffo. Io non ho sentito niente, perché avevo paura che Nic reagisse. Nic ha reagito. Ma l'altro aveva un coltello, ho avuto paura di perdere l'uomo della mia vita».E conclude: «Ho voluto denunciare non solo alla polizia. Ma anche sui social. Molti haters mi hanno attaccato, ma non mi importa».