Lorella Boccia, nozze con Niccolò Presta: «Ecco come mi ha chiesto la mano»

“Manca poco. Dopo tre anni sposerò il mio compagno”, a giugno, figlio dell’agente tv Lucio, si sposeranno e l’ex ballerina di “Amici” e oggi conduttrice ha raccontato come il fidanzato ha chiesto la sua mano.Il momento è stato molto romantico: “Eravamo lo scorso dicembre in Kenya - ha svelato a "chi" - e per essere precisi era il 27, giorno del mio compleanno. Per il terzo anno mi trovavo a festeggiare lì. Immaginavo che Nick avrebbe organizzato qualcosa, così ero pronta al party, ma ... Mi porta a cena sulla spiaggia e al tavolo c'è una lettera che ripercorre tutti i nostri momenti. Quelli belli e quelli brutti. Io leggo e piango. Poi mi prende per mano e raggiungiamo il resort, ma stranamente andiamo in terrazza.Appena usciti dall'ascensore c'erano tutti gli altri ad aspettarmi. Io ero felice, ero convinta fosse per il mio compleanno e invece Niccolò mi guida per mano vicino alla finestra. Mi affaccio e sotto c'era un cuore di rose, disegnato in piscina, con scritto “Mi vuoi sposare?”. Leggo, piango e mi viene un attacco di panico”.Poi è arrivato il si: “Lucio (Presta) urla: "Devi rispondere sì o no!". Ma io ero paralizzata per la felicità/ Con un filo di voce dico: sì! Ed ecco il racconto di uno dei giorni più belli della mia vita”.