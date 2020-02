Loredana Lecciso e l'amore per Al Bano: «Passione mai spenta. Ho provato più volte a tendere la mano a Romina...»

La passione fra Loredana Lecciso e Al Bano non si è mai spenta. La showgirl, proprio mentre Albano è tornato trionfante sul palco di Sanremo 2020 a duettare 25 anni assieme all’ex moglie Romina Power, sottolinea anzi che è cresciuta col trascorrere del tempo.

Fra i due, secondo il racconto della Lecciso, una comunicazione continua: “La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata - ha svelato in un’intervista a “Chi”, in edicola da mercoledì 12 febbraio - Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui”.

Per Al Bano è un periodo molto positivo, appunto fra Sanremo e il successo riscosso nel programma condotto da Milly Carlucci, “Il cantante mascherato”, dove poi si è scoperto vestire la maschera dell’amatissimo leone.

Se potesse però la Lecciso, che ammette alcuni suoi errori, tornerebbe indietro: “Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato. Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso; ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice”.

Un accenno anche al rapporto con Romina Power. Se infatti ospite di Barbara D’Urso a "Live Non è la D'Urso" aveva scherzato dicendo che Albano nel suo ingresso a Sanremo era scivolato perché Romina si era appoggiata, adesso rivela che ha cercato di esserle amica: “Non ero nella platea a Sanremo perché non ho mai assistito alle performance di Al Bano all'Ariston. Sono stata al gioco su chi scherza sulla nostra rivalità tra me e Romina, ma da parte mia non esiste. Tra l'altro ho provato più volte a tenderle la mano, ma non ho mai avuto risposte”.

