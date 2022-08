Loredana Bertè si scaglia contro Giorgia Meloni per la fiamma sul simbolo: ecco cosa ha detto

Loredana Bertè ci mette la faccia e a sorpresa si scaglia contro Giorgia Meloni per la fiamma tricolore inserita all'interno del simbolo scelto da Fratelli d’Italia, depositato al Viminale per le prossime elezioni del 25 settembre. La prima fare questa richiesta era stata, nei giorni scorsi, la senatrice a vita Liliana Segre.

Il video di Loredana Bertè

«Signora Meloni - dice nel video postato sui suoi social Loredana Bertè - Non l'ho chiamata apposta onorevole, perché di onorevole lei non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani. Quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta, senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili».

«Lei la rimuove, ha capito? - prosegue la Bertè - Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora che ha passato quello che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più, quelli che per quel simbolo sono stati uccisi...» .