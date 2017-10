Londra, il ballo di Kate con l'orso Paddington Un autentico spasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONDRA - Kate Middletone, alla sua seconda uscita pubblica dopo l'annuncio della terza gravidanza, partecipa con William ed Harry ad un incontro di beneficenza e si concede un divertente ballo con l'orso Paddington. Il duca e la duchessa di Cambridge, insieme al principe Harry, si sono ritrovati alla stazione londinese di Paddington per partecipare ad un evento di beneficenza a favore dei bambini.Nell'occasione, hanno incontrato il cast del film Paddington 2, a partire proprio dal personaggio delll'orso protagonista, che ha fatto gli onori di casa ai componenti della famiglia reale. Kate in splendida forma, con un abito rosa cipria, segnato in vita da una cinta nera a mettere in evidenza il pancino.